Hatay'da depremde hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Balıkesir'de defnedildi

BALIKESİR (AA) - Suriye'de görev yapan ve iznini geçirmek üzere geldiği Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Özgür Bilgiç (30), memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Bilgiç'in cenazesi uçakla İzmir'e, buradan da kara yoluyla Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Yüreğil Mahallesi'ne getirildi.
Bilgiç'in naaşı, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.