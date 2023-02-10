Balıkesir'den depremzedeler için odun desteği

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BALIKESİR ( AA ) – Balıkesir’in Sındırgı ilçesi İzzetin kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar depremzedeler için bir tır dolusu odun hazırladı.

Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 10 ili etkileyen deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 tır dolusu odun keserek çuvallara doldurdu.

25 ton hazırlanmış çuvallanmış odun Sındırgı Belediyesi, AFAD, Kızılay koordinasyonunda Adıyaman’a gönderildi.

İzzetin Mahalle Muhtarı Özkan Balkaya yaşanan felaketten dolayı üzgün olduklarını, ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını söyledi.



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