Balıkesir'de meslek lisesinde üretilen sobalar depremzedelere gönderilecek

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir meslek lisesinin öğretmen ve öğrencileri tarafından, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretimi başlatıldı.

Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Alanı'na ait atölyede gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen sobalar, depremlerden etkilenen illerde geçici olarak çadırlarda barınan depremzedelere ulaştırılacak. Okulda iki günde çadır tipi 100 soba hazırlandı.

Okulun metal işleri öğretmeni Uğur Odacıoğlu, yaptığı açıklamada, Elbistanlı olduğunu ifade etti.

Malzeme temin edebildikleri sürece 24 saat esasına göre tüm öğretmenlerle seferber oldukları üretimi sürdüreceklerini belirten Odacıoğlu, şöyle konuştu:

"Depremde kaybettiğimiz insanlar var. En azından biz de buradan onlara üşümesinler diye soba imalatı yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Matematik öğretmenimiz, fizik öğretmenimiz, bütün bölüm öğretmenlerimiz, bu meslekten anlayan, anlamayan herkes çok ciddi destek vererek üretime devam ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlardan Allah razı olsun. Depremzedelere de Allah yardım etsin, geçmiş olsun diliyorum."

Odacıoğlu, çadır ve açık alanlarda ısınma ihtiyacını karşılamak üzere özel yapım sobalar ürettiklerini de sözlerine ekledi.

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