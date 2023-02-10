Edremit'e getirilen depremzedeler, konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor

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BALIKESİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Balıkesir'in Edremit ilçesine getirilen depremzedeler, konaklayacakları otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.

Deprem sonrasında evleri yıkılan bazı depremzedelerin, Edremit Belediyesine ait oteller ile turistik tesislere yerleştirilmesi sağlanıyor. Depremzedelerin giysiden ilaca, gıdadan işitme cihazına kadar ihtiyaçları temin ediliyor.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Cumhur Dokur, gazetecilere, depremzedeler için tüm tesislerin kapılarını açtıklarını söyledi.

Malatya'dan gelen Aslıhan Çiçek de deprem anında büyük korku ve üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Çiçek, Edremit'teki yetkililere teşekkür ederek, "Çok güzel ilgilendiler. Şu an kendimizi güvende hissediyoruz. Çok da iyiyiz, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen depremzede Mehmet Gök de kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

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