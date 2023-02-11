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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan'dan 37 kişilik arama kurtarma ekibi deprem bölgesine hareket etti

AA

Yunanistan'dan 37 kişilik arama kurtarma ekibi deprem bölgesine hareket etti

BALIKESİR (AA) - Yunanistan'dan arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapmak üzere Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Depremin ilk saatlerinde bölgeye giden Yunanistan ekibinin ardından bu kez 37 kişilik grup, bir ambulans, tam donanımlı 6 kurtarma aracı, özel eğitimli "Sugar" isimli köpekle Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki hudut kapısına geldi.

Ekibin Kahramanmaraş'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılacağı, enkaz kaldırma çalışmalarına da destek vereceği öğrenildi.

Epomea Gönüllü Arama Kurtarma Ekibinin lideri George Romeliotis, gazetecilere, amaçların enkaz altında insanlara canlı ulaşmak olduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki şartların zor olduğunu belirten Romeliotis, "Kahramanmaraş'a bizden önce giden Yunanistan ekibiyle entegre olarak çalışmalarımızı yapacağız." dedi.

Ellines Diasostes Rescue Gr uluslararası kuruluşunun ekip lideri Babis Aslanidis de tedarikli geldiklerini ifade etti.

Ekibin içinde sağlık çalışanlarının da olduğunu anlatan Aslanidis, "Enkaz altında ulaşabileceğimiz insanlara acil tıbbi müdahale edebilme durumumuz olabilecek." diye konuştu.

Ekip, daha sonra deprem bölgesine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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