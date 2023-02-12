Balıkesir'den deprem bölgesine 100 megavat gücünde iki trafo gönderildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de trafo üretimi yapan bir firma, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen deprem bölgesine iki adet 100 megavat gücünde trafo desteğinde bulundu.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi AŞ'den (BEST) yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki elektrik sorununun giderilmesi için 325 ton ağırlığında iki adet 100 megavat gücünde trafo üretildiği bildirildi.

Trafoların Hatay ve İskenderun trafo merkezine doğru yola çıkartıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BEST AŞ ekiplerinin montajına yerinde destek verdiği trafolarımız, konumlandığı alanlardaki elektrik arzının tekrardan sağlanmasında kilit rol üstlenecektir. Depremden kurtulan ve enkazdan çıkartılan vatandaşlarımız çetin kış şartlarında yaşam mücadelelerine devam ediyor, onlara da el uzatmak için gayret sarf ediyoruz. Servislerimizle birlikte öncelikli ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri bölgeye göndermeye devam edeceğiz."

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