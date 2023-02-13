Edremit'te depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilecekleri "açık market" oluşturuldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçe Kaymakamlığınca, depremzede vatandaşlar için market düzenlendi.

Deprem bölgesinden ilçeye gelen afetzedelerin giyimden, gıdaya tüm, temizlik malzemesinden tüp gaza kadar bir çok ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerden 800'ü Edremit'e getirildi.

Edremit Kaymakamlığı tarafından kayıt altına alınan depremzede ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan açık market, 75’inci yıl Ortaokulu Spor Salonunda hizmet vermeye başladı.

İlçe esnafı ve vatandaşlar tarafından gıdadan, kıyafete ve kişisel bakım malzemelerine kadar bağışlanan ürünler Türk Kızılay'ı Edremit Şubesi görevlileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından tasnif edilerek dağıtıma hazır hale getiriliyor.

Kaymakamlık tarafından hayata geçirilen projenin yürütücülüğünü üstlenen Türk Kızılay’ı Edremit Şubesi Sekreteri Ahmet Nusret Kılnamaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, marketten depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladıklarını bildirdi.

75'inci yıl Ortaokulunda kaymakamlık öncülüğünde vatandaşların desteğiyle oluşturulan merkeze gelen gıda, giysi ve ısıtıcı gibi yardımları topladıklarını belirten Kılnamaz, şu ana kadar ilçeden kaymakamlık öncülüğünde 4 tır yardımı bölgeye gönderdiklerini bildirdi.

Merkezde bölgeden gelen depremzede vatandaşlara istedikleri kadar gıda ve kıyafet yardımında bulunduklarını aktaran Kılnamaz şunları kaydetti:



"İhtiyaçları öncelikle kaymakamlığımız açık kapı bölgesinde tespit ediliyor. Orada kayıt altına alındıktan sonra burada ihtiyaç hangi yöndeyse yiyecekse yiyecek, kıyafetse kıyafet, içecekse içecek ve başka her ne ihtiyaç varsa buradan temin edebilirler. Şu anda kaymakamlığımız bu konuyu koordine ediyor. Vatandaşlarımıza her şeyden önce bu dönemde göstermiş oldukları ilgiden, destekten ve alakadan ötürü çok minnettarız."









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