Karesi Belediyesi depremzedeler için ev eşyası toplama kampanyası başlattı

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BALIKESİR (AA) - Karesi Belediyesi tarafından Balıkesir'e yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ev eşyası toplama kampanyası başlatıldı.

Karesi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzede vatandaşlar için "yaraları birlikte sarıyoruz" sloganıyla ev eşyası toplama kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında kullanılabilir ve ihtiyaç fazlası olan ev eşyalarını yardımseverlerin evlerinden alarak, depremzedelere ulaştırılıyor.

Eşya bağışı için Karesi Belediyesi Çağrı Merkezi numarası 444 99 10'u arayan vatandaşlar, ekiplerle randevu günü ve saati oluşturarak, eşyalarının alınmasını sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye olarak depremi yaşayan vatandaşlara daima destek olacaklarını kaydetti.

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