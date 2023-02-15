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Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü'nde depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

AA

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki afetzedeler için uyku tulumu dikilmeye başladı.

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü'nde depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki afetzedeler için uyku tulumu dikilmeye başladı.

Kısa süre önce kurulan enstitü, zor hava şartlarıyla mücadele eden depremzedeler için uyku tulumları üretiyor.

Enstitünün Kurucu Müdürü Süreyya Eray, gazetecilere, depremzedelerin üşümemesi için uyku tulumu dikmeye başladıklarını söyledi.

Sanayi tipi dikiş makinesi ve overlok makinesi kullanabilen gönüllülerle bir araya geldiklerini belirten Eray, "Dikimi tamamlanan uyku tulumlarını, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Kahramanmaraş'a gönderdik." diye konuştu.

Eray, uyku tulumu üretimine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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