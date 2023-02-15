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BALIKESİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük hasar gören Hatay'da, "Sındırgı mahallesi" kurulması için yardım kampanyası başlatıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezi ve mahallelerden deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Sındırgı Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından barınma ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla 100 konteynerlik proje için yardım hesabı açıldı.

Hayırseverlerin destekleri ile alınacak konteyner evler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılacağı 10 dönüm alana yerleştirilecek.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının deprem bölgesine önemli destekler verdiğini belirterek, kurulacak konteynerler için de yardım beklediklerini ifade etti.

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