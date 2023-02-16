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Balıkesir’e gelen afetzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir ediliyor

AA

Balıkesir’e gelen afetzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir ediliyor

BALIKESİR (AA) - Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası evleri kullanılmaz hale gelen vatandaşlar, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlarda misafir ediliyor.

Depremzedelerin hijyenik malzemeler, kıyafet ve yemek ihtiyaçları bu yurtlarda karşılanıyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp Balıkesir’deki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 268 depremzedenin kaldığını söyledi.

Afetzedelere her türlü imkanları sağladıklarını ifade eden Özalp, "Hasan Basri Çantay Yurdumuz ve Bandırma’da Yarbay Vecihi Bey Yurdumuzu pilot yurt olarak belirledik. Depremzedeler buralarda konaklama imkanı buluyor. Depremzedelerimizi imkanlarımızla devletimizin gücünü hissettirmeye çalışıyoruz. Devletimiz güçlü, inşallah bunun birbirimizle kenetlenerek üstesinden geleceğiz." dedi.

Depremde oturdukları 4 katlı binanın ikisinin yıkılması sonucu Hatay’dan ailesiyle birlikte Balıkesir’e gelen Suphi Kuban da Balıkesir'de çok güzel ağırlandıklarını ifade etti.

Kuban şöyle konuştu:

"Devletimizden Allah razı olsun. Bizim yaralarımızı sardılar, bizi çok güzel karşıladılar. Depremde teyzemin çocukları, halamın çocuklarını rahmetli oldular. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Müdürümüz, valimiz, belediye başkanımız bizi Balıkesir’de çok güzel karşıladılar. Bir daha Türkiye’ye rabbim böyle bir acı yaşatmasın. Burada mutluyuz. Anne babamız bu kadar bize bakmadı. O kadar titizlikle bize bakıyorlar ki hakkını inkar edemeyiz. Ne dünyada ne ahirette. Biz az önce geldik elbiselerimizi, sağlımızı her şeyimizi a’dan z’ye kadar karşılıyorlar. Allah razı olsun."

Hatay’ın Antakya ilçesinden Balıkesir’e gelen Mehmet Abdülkadir Saçlı, ise “Buraya geldik hemen giydirdiler bizi, tıraşımızı bile yaptırdılar. Herkese geçmiş olsun diliyorum.” diye konuştu.

Yurtların sosyal tesislerinde çocuklara yönelik çalışmalar yapan Psikolog Burcu Kanal da depremzedelerle ile bireysel ve grup terapisi yaptıklarını söyledi.

Kanal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Burada çocuklarımız için ayrı bir ölümümüz var. Yetişkin bireyler ile bireysel ve grup terapisi yapıyoruz. Birinci travma yaşadılar. Bunun gibi ikinci travmada önemli. Lütfen çocuklarımızın yanında izlediğimiz televizyon programlarına konuştuklarımıza, sosyal medya izolasyonuna çok dikkat edelim. Çünkü ikinci travmada kalıcı hasarlar bırakabiliyor.”

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