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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Ayvalık açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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