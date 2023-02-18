Balıkesir'e gelen afetzedelerden 200'ü Sındırgı'da misafir ediliyor

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BALIKESİR (AA) - Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası evleri kullanılmaz hale gelen vatandaşlardan 200'ü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde de hissedilen 7,7 şiddetindeki binlerce binanın yıkımına neden olan deprem sonrasında asrın felaketinden kurutulan depremzedeler geçici konaklama için farklı şehirlere ulaştırılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle 200 depremzede, ilçedeki hayırsever vatandaşların evlerine ve otellere yerleştirildi.

İlçede oluşturulan Deprem Koordinasyon Merkezinde afetzedelerin, giyim, gıda, barınma ve tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sındırgı halkının ve tüm kuruluşlarının depremzedelere ev sahipliği yapmak için çalıştığını ifade etti.

Sındırgı Deprem Koordinasyon Merkezi görevlilerinden Hilmi Araz da deprem bölgesinden gelip de kendilerine ulaşan vatandaşlara yardımcı olduklarını anlattı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden gelen Mesut Ayan, gazetecilere, çok kötü bir deprem geçirdiklerini belirterek, kendilerine yardım eden herkese teşekkür etti.





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