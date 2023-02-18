Balıkesir'de kamyonla çarpışan ticari taksinin sürücüsü yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde glikoz tankerinin çarpması sonucu devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale-Balıkesir kara yolu Edremit Devlet Hastanesi kavşağında Şinasi Meydan’ın kullandığı 10 T 3245 plakalı ticari taksi ile Necat İnce idaresindeki 60 RB 333 plakalı kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.