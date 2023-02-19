Balıkesir'de bir vatandaş depremzedelere konteyner almak için aracını satışa çıkardı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Muhammet Şensöz, depremzedelere konteyner almak için 1990 model aracını satışa çıkardı.

Sındırgı'da, 11 ili etkileyen asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde yaraların sarılması için yardım kampanyaları artarak devam ediyor. İlçedeki kurum çalışanları ve çok sayıda vatandaş, deprem bölgesi için çalışmaları sürdürüyor.

Sındırgı Belediyesinde çalışan 41 yaşındaki Muhammet Şensöz de ilçede toplanan yardımları ulaştırmak için Hatay'a gitti. Şensöz, Sındırgı'ya döndüğünde, 1990 model aracını satıp afetzedelere yardım için bağışlamaya karar verdi.

Şensöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesini canlı görmenin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Aracını satıp depremzedeler için konteyner alacağını belirten Şensöz, "Deprem bölgesine gidince yaşadıklarım, gördüklerim ve oradan Sındırgı'ya tahliyesini yaptığımız ailelerin durumları beni çok etkiledi. Buraya gelince de oğlumla, eşimle görüşüp 1990 model aracımızı depremzedelere bağışlayalım istedik. Belediyemiz ve kaymakamlığımızın deprem bölgesi için başlattığı konteyner evlerden oluşacak olan Sındırgı Mahallesi'ne katkı sunmak için aracımızı satılığa çıkardık. Arabamı satarak geliriyle oradaki ailelere konteyner alarak bizimde çorbada tuzumuz olsun istiyoruz." dedi.



Şensöz. "Biz ailemle el birliği yaptığımız sürece tekrar araba alırız, en azından bizim başımızı sokabileceğimiz bir evimiz var. Büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Muhammet Şensöz'ün eşi Yasemin Şensöz de aracı 17 yıllık birikimleriyle aldıklarını anlatı.

Depremzedelere bir nebze faydalarının olmasını istediklerini dile getiren Şensöz, "Niyetimiz böyle, Allah niyetimizi kabul eder inşallah." ifadelerini kullandı.

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