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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran'dan hayırseverlere teşekkür:

AA

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran'dan hayırseverlere teşekkür:

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir'in deprem bölgesi için tek yürek olduğunu belirtti.

Başaran, yazılı açıklamasında, depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Osmaniye'ye, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın da Kahramanmaraş'a yardıma gittiğini belirtti.

Kentin yardım konusunda çok iyi organize olduğunu vurgulayan Başaran, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesi için tek yürek olduk. Organize olarak yardım tırlarımızı hazırladık ve yola çıktık. Yardım tırlarımızda her türlü giyim, ve gıda malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Olayı siyasi olarak değerlendirmedik. Bu yardımlarımızı 20 ilçemizle koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. Devamında ise sadece Osmaniye ve Kahramanmaraş'a değil depremden etkilenen diğer tüm illerimize yaptık. Bu konuda destek olan, yardım gönderen, tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz."

Başaran, Balıkesir'e gelen depremzedelere de her türlü desteğin verildiği değerlendirmesine bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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