Balıkesir'de okul öncesi öğrencilerine "ücretsiz yemek" uygulaması başladı

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BALIKESİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulaması Balıkesir'de de başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ücretsiz yemek uygulamasından 38 bin 547 öğrencinin faydalanacağı belirtildi.

Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrencilerin de günlük beslenme hizmetinden yararlanıldığı duyurulan açıklamada, "Kendi mutfağında yemek hazırlaması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmeti sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik ediliyor." ifadesine yer verildi.

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