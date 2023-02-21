Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzede çocuklara psikolojik destek veriliyor

BALIKESİR (AA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından, yaşanan deprem nedeniyle kente gelen çocuklar için psikososyal destek çalışmaları başlatıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Afet Lojistik Merkezi"ndeki oyun alanında depremzede çocuklara uzmanlar ve gönüllüler tarafından psikososyal destek veriliyor.
Çocuklar, uzman psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve gönüllülerle oyunlar oynuyor. Oyunlar ve terapilerle güzel vakit geçiren çocuklar depremin psikolojisinden bu sayede uzaklaşıyor.
Açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik farklı etkinlikler düzenlemeye, psikolojik destek sağlamaya devam edeceği belirtildi.