Balıkesir'de jandarmanın suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA)- Balıkesir'de jandarma ekiplerince kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen altı günlük operasyonlarda 35 zanlı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyon başlattı.



Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 6 günde 35 zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bin 572 sentetik uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 2 bin 103 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 54 fişek, 102 tarihi eser, 25 cep telefonu, 4 hassas terazi ve suçlardan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 500 lira ele geçirildi.



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