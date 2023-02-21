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Balıkesir'deki Endonezyalı üniversiteliler depremzedelere yardım kampanyasına katıldı

AA

Balıkesir'deki Endonezyalı üniversiteliler depremzedelere yardım kampanyasına katıldı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ) öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaraların sarılması için düzenlenen kampanyaya Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Endonezyalı öğrencilerden de destek geldi. Öğrenciler, aralarında topladıkları 200 bin liranın yarısını AFAD'ın, diğer yarısını Türk Kızılayın hesaplarına yatırdı.

Endonezyalı öğrenciler birliği olan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) sayesinde Endonezya, Malezya ve Çin'deki akraba ve arkadaşlarından da destek alan öğrenciler, bunun yanı sıra 300 bin liralık bebek bezi, kıyafet, konserve yiyecek ile hijyen malzemelerini deprem bölgesine gönderdi.

Kampanyaya bir maaşını bağışlayan BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Endonezyalı öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Üniversitenin Uluslararası Dış İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ömer İlhan da birçok öğrencinin deprem bölgesi için yardımda bulunduğunu anlatarak, Endonezyalı gençlere de yaptıkları 500 bin liralık yardım için teşekkürlerini iletti.

Bağışta bulunan öğrencilerden Muhammad Hafidz Ramadhani ise "Deprem dolayısıyla tüm dünya ülkelerindeki Endonezyalı arkadaşlarımızdan da yardım topladık." dedi.

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