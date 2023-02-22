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Marmara'da hamsi avcılığının durdurulması sektörde olumlu karşılandı

AA

Marmara'da hamsi avcılığının durdurulması sektörde olumlu karşılandı

BALIKESİR (AA) - Güney Marmaralı balıkçılar ve uzmanlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca ekosistemin korunması amacıyla Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki hamsi avcılığının durdurulmasını olumlu karşıladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi avcılığının balıkçılar için amiral gemisi olduğunu söyledi.

Hamsinin daima korunması gerektiğini belirten Sarı, "Bu kararı alan Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne hem de bunu destekleyen balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu sezon yapılan uygulama doğru ancak Marmara Denizi'nde sürdürülebilir ekosistem esaslı balıkçılığı sağlayabilmek için sadece hamsi avcılığını sezon sonuna kadar durdurmak yetmez. Mutlaka denizi bir bütün olarak düşünüp boğazlardaki avcılığı da tamamen durdurup diğer türlerin avcılığına yönelik düzenlemeler getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bandırmalı balıkçılardan Semih Gargı da yasağın daha erken başlaması gerektiğini dile getirdi.

Avcılığın durdurulmasının gelecek sezona katkı sağlayacağını ifade eden Gargı, "Allah'ın izniyle vatandaş seneye daha çok balık yiyecek. Geç kalınmış ama iyi bir karar, yetkililere teşekkürler." dedi.

- "Çoğu çöpe veya yeme gitti"

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, Marmara Denizi'nde hamsi avcılığının durdurulmasını olumlu bir karar olarak gördüklerini vurguladı.

Karataş, şunları kaydetti:

"Tabii ki geç kalınmış bir karar ama yine de güzel bir karar, destekliyoruz. Aslında bu bir ay önce olabilirdi. Çünkü hamsiler genelde boyutu kurtarıyor ama zayıf. Bir nevi kırım oldu. Çoğu çöpe veya yeme gitti, halka intikal etmedi. Bugün Marmara Denizi'nde en büyük sorun, balıkçılarımızın avlamadıklarını yunuslar tüketecek. Biz küçük ölçekli balıkçılar olarak devletimizden bu yunus konusuna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ağır ağır denizciliğimiz bitmek üzere. Çocuklarımız balıkları bu gidişle ansiklopedilerde görecek."

Karadeniz'de hamsi avcılığının yasaklanmadığını aktaran Karataş, "En çok Marmara'da oldu hamsi avcılığı, Karadeniz'de pek hamsi yok. Fiyatlara yansımaması imkansız. Vatandaşlarımız 15, 20, 30 liraya hamsi alıyordu, bundan sonra kilosu 80-100 lira olacak." diye konuştu.

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