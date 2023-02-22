Balıkesir'de otomobilin okul bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de otomobilin okulun bahçesine devrilmesi sonucu 1 veli yaralandı.

Ceren Ç. idaresindeki 10 F 3764 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu önüne geldiğinde virajı alamayarak tel korumalıklara çarptı ve okulun bahçesine devrildi.

Otomobil, çarpmanın şiddetiyle duvar kenarında öğrenci çocuklarını bekleyen Ahmet D'yi (36) de yaraladı.

Kazada ağır yaralanan Ahmet D, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Duvarda asılı kalan otomobil bir süre sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.

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