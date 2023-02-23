Sındırgı'da afetzedeler için "Sevgi Market" oluşturuldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için "Sevgi Market" oluşturuldu.

İlçede, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Deprem bölgesindeki 6 ayrı ilden kente gelen 200'ün üzerindeki afetzede için gıdadan giyime kadar ihtiyaçların karşılanabileceği "Sevgi Market" kuruldu.

Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı ve müftülüğün işbirliğiyle, belediyenin giriş katında oluşturulan deprem koordinasyon merkezine kayıt yaptıran afetzedeler, tüm ihtiyaçlarını marketten karşılayabiliyor.

Afetzedelerin ulaşımı da Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince sağlanıyor.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, marketteki ürünlerin hayırseverlerin bağışlarından oluşturulduğunu söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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