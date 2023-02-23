CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, partisinin Balıkesir il başkanlığında konuştu:

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "CHP olarak acılarımızın hafifletilmesi, yaralarımızın sarılması için elimizden gelen bütün imkanları kullandık ve kullanıyoruz." dedi.

Partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akın, Balıkesir'in deprem riski olan illerin başında geldiğini söyledi.

Depreme ilişkin raporların dikkate alınmadığını öne süren Akın, milletvekili olduğu süre boyunca depreme her zaman dikkati çektiğini dile getirdi.

Akın, Balıkesir'de karada 20 aktif fayın deprem üretebileceğinin bilim insanlarınca ifade edildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"CHP olarak acılarımızın hafifletilmesi, yaralarımızın sarılması için elimizden gelen bütün imkanları kullandık ve kullanıyoruz. Belediyelerimiz tüm engellemelere rağmen canla başla kendilerine düşen ne varsa deprem bölgesinde gayretle çalışıyor. Balıkesir il başkanlığımız da deprem acil eylem komisyonunu kurdu. Balıkesir için de il örgütümüz çalışmalara başlamıştır. İşin uzmanlarıyla depreme hazır olmayı ve afet riskinin azaltılmasına ilişkin bir aradayız. Çok az bir süre sonra Millet İttifakı iktidardadır. Bu millete 20 yıl kaybettirdiler ama artık 1 dakika bile kaybedecek zamanımız yok. Onun için biz çalışıyoruz, hazırlanıyoruz ve inanın milletimiz bilsin ki iktidara da hazırız."

Akın, CHP olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, depreme daima hazırlıklı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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