Balıkesir'de hayata geçirilen "Misafir Kart" uygulamasıyla afetzedeler, ücretsiz ulaşım imkanından faydalanacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, kente gelen depremzedeler için ücretsiz ulaşım imkanı başlatıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem bölgesinden kente gelen afetzedeler için "Misafir Kart" uygulaması başlatıldı.
Deprezedeler, "Misafir Kart" uygulamasıyla şehir içi hatlardan ücretsiz yararlanacak.
AFAD'a kaydı bulunan ve uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 40 10 numaralı çağrı merkezine ulaşabiliyor.
Talep üzerine ekipler, "Misafir Kartı" depremzedelerin adresine teslim ediyor.