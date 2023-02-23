Karesi Belediyesi depremzedeler için soba üretiyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BALIKESİR (AA) - Karesi Belediyesi tarafından, deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacının karşılanması için soba üretiliyor.

Karesi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeden deprem bölgesine yardımlar sürüyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kış şartları nedeniyle afetzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için soba üretimine başladı.



Ekipler, gönüllü vatandaşların da desteğiyle ürettiği sobaları, deprem bölgesine gönderiyor. Sobaların yanı sıra yakacak odunları da AFAD'ın belirlediği adreslere ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

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