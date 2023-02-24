Balıkesir'de misafir edilen depremzedeler ihtiyaçlarını Afet Destek Merkezinden karşılıyor

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce satın alınan alışveriş merkezi (AVM), Kahramanmaraş merkezli depremzedelerden etkilenerek kente gelen misafirler için Afet Destek Merkezine dönüştürüldü.

Deprem bölgelerinden 15 bini aşkın afetzedenin geldiği Balıkesir'de bu kişilerden bazıları yurtlarda ve otellerde ağırlanıyor, kimileri ise yakınlarının yanında yaşamlarını sürdürüyor.

Kentten depremlerden etkilenen illere yardımların gönderilmesine devam edilirken, gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için Büyükşehir Belediyesince bir süre önce satın alınan eski AVM binası "Afet Destek Merkezi" adıyla hizmet vermeye başladı.

Kadın, erkek, çocuk giyim ürünleri ile ayakkabı, hijyen malzemesi ve oyuncak gibi eşyaların bulunduğu mağazaya gelen depremzedeler ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor. Yemek ve çay ikramında bulunulan merkezde, çocuk gelişim uzmanlarının kontrolünde oluşturulan "Çocuk Dinlenme ve Oyun Alanı"nda çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Balıkesir Afet ve Lojistik Destek Merkezi Sorumlusu Volkan Karateke, AA muhabirine, ilde deprem bölgesi için ilk günden bu yana tüm kurumlarla yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sürecin başlamasıyla bazı noktalarda yardım merkezleri oluşturulduğunu belirten Karateke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet yönetim sürecinde ihtiyaçlar her zaman değişiklik gösterebiliyor. Bizlerin bu konuyla ilgili proaktif olması gerekiyor. Belediyemize ait eski bir AVM'yi yardım merkezi haline getirdik. Bu merkezde vatandaşlarımızdan gelen yardım ve desteği alabiliyoruz. Bölgeye, yine ihtiyaçlara göre sevkiyatı buradan gerçekleştirebiliyoruz. İlimize deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza da temel ihtiyaçlara bağlı gereksinimleri buradan sağlayabiliyoruz. Burayı tüm ihtiyaçların karşılanabileceği ve iletişimin sağlanabileceği bir merkez haline getirdik."

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şube Müdürü Ertuğrul Demir de afet sürecinde sevkiyat ve lojistik merkezinin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

Getirilen malzemeleri düzenleyerek deprem bölgesine veya yardım merkezindeki mağazalara gönderdiklerini anlatan Demir, "Yaklaşık 120 bin koli eşyamızın tasnifi, istiflenmesi, kayıt altına alınıp ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclis Başkanı Gökmen Karadağ, merkezde gönüllülük esasıyla çalıştıklarını bildirerek, "Depremzede vatandaşlarımız burada alışveriş yapıyormuş gibi ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.

- Yararlanan misafirler memnun

Adıyaman'dan gelen depremzedelerden Adnan Avcı, Balıkesir'de oğlunun yanında kaldığını belirtti.

Merkezin tüm ihtiyaçlara cevap verdiğini aktaran Avcı, "Burada çalışanlar da çok iyiler, çok yardımcı oluyorlar. Çok memnun kaldık, bundan iyisi olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantepli Tuğba Şahin ise ilde çok iyi karşılandıklarını anlatarak, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz, böyle bir şey yaşanmasını kimse istemezdi ama maalesef yaşadık. Burada bize çok yardımcı olunuyor, çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Nasır Güler, Antakya'dan 2 hafta önce geldiklerini ve öğrenci olan torununun evinde kaldığını kaydetti.

Kendilerine herkesin yardımcı olduğunu dile getiren Güler, "Burası çok güzel olmuş, gösterilen ilgi süper. Daha iyisi olmaz. Geri dönmeyi düşünüyorum. Memleketin yeri bir başkadır. Burada ne kadar rahat olursak olalım memleket gibi olmaz." ifadelerini kullandı.

Malatyalı Necibe Yücel, polisevinde kaldığını ve çok memnun olduğunu ifade ederek, destek merkezinde bir insanın ihtiyacı olan her şeyin bulunduğunu vurguladı.

Aynı kentten Zülbiye Kutlu ise yanlarında hiç kıyafet getiremediklerine değinerek, "Burada ayakkabıdan tutun bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. Allah razı olsun, gönderenlerin kesesine bereket. Burada çalışanlar da bize o kadar güzel davranıyorlar ki utanıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun." değerlendirmesini yaptı.

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