BANÜ Rektörü Prof. Dr. Özdemir, Hatay'dan dönen arama kurtarma ekibini kabul etti

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) "Acil Durum Müdahale Ekibi", Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevlerini tamamlayarak ilçeye döndü.



BANÜ Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, iki kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağlayan ekibi makamında kabul ederek, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekipte yer alanları sertifika ile ödüllendirdi.

Ekipte gönüllü olarak yer alanlara teşekkür eden Özdemir, “İnanıyorum ki gerekli eğitimleri alacakların da katılmalarıyla bu ekibin sayısı kısa sürede 100’ü aşacaktır.” dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine deprem bölgelerindeki kentlerden gelerek eğitim öğretim gören, afetten aileleri zarar gören 23 öğrenciye üniversite olarak burs verdiklerini aktaran Rektör Özdemir, “Deprem bölgelerinde, üniversitemizde okuyan 14 yabancı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizle temas kurduk. Hiçbir sıkıntıları olmadığını öğrendik. Yine depremden zarar gören 11 ilimizden gelip, üniversitemizde okuyan toplam öğrenci sayımız 1200 dolayında. Bunlarla da temas kurarak durumları hakkında bilgi aldık. Bir vefat dışında diğerlerinin durumlarında bir sıkıntı yok.” diye konuştu.

Rektör Özdemir, üniversitelerinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bölümü birinci sınıf öğrencisi Burak Akış'ın, Pazarcık ilçesindeki deprem sırasında enkaz altında kalarak vefat ettiğini dile getirdi.

Depremde zarar görenlerin ülke genelindeki üniversite yurtlarına yerleştirildiğini hatırlatan Özdemir, şunları söyledi:

“Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdumuzu boşalttık. Diğer yurdumuza ise deprem bölgelerinden gelen yaklaşık 400 dolayında depremzede vatandaşımız yerleştirildi. Ancak üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme-Diyet, Fizyoterapi ve Sağlık Yönetimi, Mühendislik ve Dericilik Fakültelerinin son sınıfları ile Meslek Yüksekokullarımızda okuyan toplam 1553 öğrencimiz, uzaktan değil, yüz yüze eğitim almayı sürdürecek. Meslek Yüksek Okullarımızdaki 1224 öğrencimizden 329’u lisans eğitimi alıyor. Bu öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimi sürdürecek. Böylece toplam 1553 öğrencimiz yüz yüze eğitime devam edecek.”

Prof. Dr. Özdemir, deprem bölgelerinde mutfak açarak, afetzedelere yemek dağıtımı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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