Sındırgı'da depremzedeler için yardım seferberliği devam ediyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Türk Kızılay öncülüğünde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yardım faaliyetleri sürüyor.



Türk Kızılay Sındırgı Şubesi, ilk günden itibaren gıda, beslenme, giyim ihtiyaçlarının yanı sıra nakdi yardım olarak da destekte bulunuyor.



Sındırgı Belediyesi önünde kurulan çadırda AFAD koordinesinde sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile yürütülen çalışmalarda, kimileri maaşını, çocuklar kumbaralarını, bazıları ise cebindeki son parasını deprem bölgesine ulaştırmak için Kızılay'a bağışlıyor.

Deprem bölgesi için yapılan gönüllü nakdi yardımların yanı sıra fitre ve zekatlar ayrı hesaplarda toplanıyor.

Türk Kızılay Sındırgı Şube Başkan Yardımcı Adem Bilgon, yaptığı açıklamada, 6 Şubat sabahından itibaren belediye önündeki çadırda olduğunu belirterek, deprem bölgesine gıda, giyim ve nakdi yardımları ulaştırdıklarını bildirdi.

Sındırgı halkının yardımseverlikte örnek olduğunu vurgulayan Bilgon, şunları kaydetti:



"Kızılay'ımıza 360 bin lira nakit yardımı yapıldı ve hesaplara gönderildi. Tabii çok enteresan, bizleri duygulandıran, heyecanlandıran yardımlar da oldu. Mesela bir amcamızın umre parasını vermesi, yabancı memlekette yaşayan bir kardeşimizin avro bağışında bulunması ve çocukların kumbaralarında biriktirdikleri paraları getirip bizlere takdim etmeleri, koca ninelerin duaları... Sındırgılı halkımızın yardımlarıyla biz o yardımları topladık ve Kızılay’ımızın bize belirttiği hesaplara gönderdik."

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