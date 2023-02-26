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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı'da deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Sındırgı'da deprem bölgesine yardımlar sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler, asrın felaketinin yaşandığı 11 ilin etkilendiği deprem bölgesine yardımlarda bulundu.

İlçede başlatılan kampanyalar sonucu, okullarda yapılan yardımlar devam ediyor.

Okullarda oluşturulan kumbaralara harçlıklarını atan öğrenciler, Hatay'da "Sındırgı Mahallesi" kurulmasına destek verdi.

Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda soba üretimi, polar ve kıyafet dikimi de devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır gazetecilere, yardımlara destek olan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Sındırgı Mahallesi" kampanyasına 3 konteyner göndereceklerini söyledi.

Öğrencilerden Defne Bolat da "Topladığımız paraları öğretmenler odasında sayarak onları depremde kalmış arkadaşlarımıza yolladık. Onlar sakın hiç üzülmesinler bütün Türkiye hatta bazı ülkelerle beraber onlara yardım edeceğiz." dedi.

Sınıf öğretmeni Ünzile Nur Koçer de yakınlarının Malatya'da yaşadığını ve çok üzüldüğünü dile getirdi.

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