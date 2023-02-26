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Balıkesir'de saldırdığı bir kişiyi çakı ile bir kişiyi de darbederek yaralayan zanlı tutuklandı

AA

Balıkesir'de saldırdığı bir kişiyi çakı ile bir kişiyi de darbederek yaralayan zanlı tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde saldırdığı bir kişiyi çakı ile bir kişiyi de darbederek yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Y. (22), cep çakısı ile Mehmet Çalışır Caddesi'nde iş yeri bulunan Mustafa Tüzün'e (69) henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırdı.

Sol şakağından yaralanan ve sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tüzün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan bir süre sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir marketin sahibi Arif Dülğer (23) de İbrahim Y. tarafından saldırıya uğrayarak yumrukla darbedildi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, İbrahim Y'yi evinde saldırıda kullandığı çakı ile yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan İbrahim Y'nin çakı ile saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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