Balıkesir'de saldırdığı bir kişiyi çakı ile bir kişiyi de darbederek yaralayan zanlı tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde saldırdığı bir kişiyi çakı ile bir kişiyi de darbederek yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Y. (22), cep çakısı ile Mehmet Çalışır Caddesi'nde iş yeri bulunan Mustafa Tüzün'e (69) henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırdı.



Sol şakağından yaralanan ve sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tüzün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan bir süre sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir marketin sahibi Arif Dülğer (23) de İbrahim Y. tarafından saldırıya uğrayarak yumrukla darbedildi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, İbrahim Y'yi evinde saldırıda kullandığı çakı ile yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan İbrahim Y'nin çakı ile saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.



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