Ayvalıkgücü Belediyespor ve Edremitspor depremzedeler için dostluk maçı yaptı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la Bölgesel Amatör Lig takımlarından 1966 Edremitspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenenler için dostluk maçı oynadı.



Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1966 Edremitspor, asrın felaketinde yaraların sarılması için Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda afetzedeler için mücadele etti.

İki ezeli rakibin taraftarları aynı tribünde maçı izleyerek karşılaşmanın 4. dakikasının 17. saniyesinde "Türkiye tek yürek" diyerek tezahürat yaptı.

Karşılaşmayı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Tümdeniz Çelebi birlikte izledi.

Maç, Ayvalık ekibinin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Depremzedeler için düzenlenen organizasyonda tanesi 100 liradan bastırılan 2 bin biletin tamamının satıldığı öğrenildi.



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