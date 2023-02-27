Sındırgı'da "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında 50 ev afetzedeler için tahsis edildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 50 ev bağışlandı.

Asrın felaketinin yaşandığı 11 ili etkileyen deprem bölgesinden Sındırgı'ya gelen 200 kişiye yardımlar sürüyor.

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek veren ilçe sakinleri, 50 evi depremzedelerin kullanımına açtı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların afetzedelere yardımlarını esirgemediğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hatay'dan gelen öğretmen Oktay Çulacı da kendilerine destek olan ilçedeki tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Burada bulunarak en azından yaşadığımız sürece bir umutla bakabiliyoruz. İnsanlar bize evini tahsis etmiş kendi çocuğunun yanına taşınmış. Ev sahibimiz Fatma İlhan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kampanya kapsamında evini afetzedelere açan Feyyaz Güngören de "Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

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