Balıkesir'de dolandırıcılık girişimi banka görevlileri ve polisin dikkatiyle engellendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiye 90 bin lira havale etmek isteyen bir çiftçi, banka görevlileri ve polisin uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

Çiftçi Şevki M'yi (66) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Hesabınız terör örgütlerince ele geçirildi. Sizin adınıza sahte işlemler yapılıyor." diyerek bankaya yönlendirip para istedi.

Bunun üzerine telaşa kapılan Şevki M, para çekmek için hesabının bulunduğu banka şubesine gitti.

Dolandırıcılık olaylarına karşı banka önünde önlem alan polis ekipleri ve banka görevlileri, Şevki M'nin hareketlerinden şüphelendi.

Şevki M'nin hesabından 90 bin lira çekip başka bir hesaba yapacağını öğrenen ekipler, son anda dolandırılmaktan kurtardı.

Polis ekipleri, tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şevki M, kendisine yardım eden görevlilere teşekkür etti.

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