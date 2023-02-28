Edremit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alparslan hayatını kaybetti

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Edremit ilçesinde Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alparslan, (60) bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öğlen namazına müteakip Edremit Alemizade Camisinde Mustafa Alparslan için önce helallik alındı daha sonra cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, esnaf, yakınları ve ailesi katıldı.

Yoğun bir katılımın gözlendiği cenaze namazı sonrasında Mustafa Arslan’ın tabutu eller üzerinde camiden çıkartılarak ilçe mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başkanlığının yanı sıra Bakkallar ve Bayiler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Alparslan, evli ve 2 çocuk babasıydı.





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