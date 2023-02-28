Balıkesir’de hırsızlık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de, jandarma tarafından düzenlenen 3 ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Altıeylül, Edremit ve Havran ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

İlk operasyonda, Altıeylül ilçesinde kablo çalan ve bahçelerden hırsızlık yapan M.Ö, İ.K. ve R.N yakalandı. Aynı ilçede Ö.G'ye ait traktör, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu E.B'nin evinde ele geçirildi. Traktörü çaldığı tespit edilen E.B. ve O.K. de gözaltına alındı.

Edremit ve Havran ilçelerinde ise iş yerinden ve bahçeden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili JASAT ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları hakimllikçe tutuklandı.

Çalınan traktörler ile jeneratör ve muhtelif bahçe malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.

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