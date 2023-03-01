Balıkesir'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Avcılar Mahallesi'ndeki iki adresten birçok eşyanın çalındığının ihbar edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) oluşturulan özel ekip, çalınan malzemelerin kamyonete yüklenerek Burhaniye ilçesine götürüldüğünü belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar O.A, A.A. ve E.M, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.



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