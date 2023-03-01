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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de depremzede çocuklara psikososyal destek hizmeti veriliyor

AA

Balıkesir’de depremzede çocuklara psikososyal destek hizmeti veriliyor

BALIKESİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Balıkesir’e gelen afetzedeler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda psikososyal destek hizmeti verilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yaptığı açıklamada, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Balıkesir'e gelerek sosyal tesisler, yurt ve otellerde kalan okul öncesi çağındaki çocuklar için Bigadiç, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde ana sınıfları açtıklarını ve okullara öğretmen görevlendirmelerini tamamladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün psikososyal destek görüşmelerine yönelik destek sağlamak amacıyla Erdek, Burhaniye ve Havran ilçelerinde öğretmenler tarafından 639 depremzede ile görüşme yapıldığı bilgisini veren Tatlı, şunları kaydetti:

"İlimize gelen okul çağındaki 2 bin 54 öğrencimizin kaydı yapılarak öğrencilerimizin her türlü kırtasiye ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 10 bin 30 öğretmen, 57 bin 882 öğrenci ve 17 bin 95 öğrenci velisine yönelik psikolojik ilk yardım eğitimleri verilmiş olup eğitim çalışmalarımız belirlenen plan çerçevesinde devam ediyor."

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