Bandırmaspor kötü gidişe son vermek istiyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçına galibiyet hedefiyle hazırlanıyor.

Ligde son iki maçında Göztepe ve Altaş Denizlispor'a yenilerek zirve yarışından uzaklaşan Balıkesir temsilcisi, yeni teknik direktörü İlker Püren'le ilk karşılaşmasına çıkacak.

Bordo beyazlı ekip, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ederek yeniden üst sıralardaki takımlara yaklaşmayı hedefliyor.



Teknik direktör İlker Püren, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, rakiplerinin istikrarlı ve genç oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.

Ankara ekibinin de üst sıralarda kalmak için ciddi mücadele vereceğini vurgulayan Püren, "İç sahada farklı bir oyun anlayışları, farklı bir motivasyonları var ama rakibe çok iyi çalıştığımızı, onların artı ve eksi yönlerini çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Buna göre de oyun içinde farklı planlarımız olacak. Eğer öncesinde düşündüğümüz birtakım düşünceler sahaya yansırsa oradan mutlak galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. İnşallah da öyle olur." diye konuştu.

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