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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'ya gelen depremzedelere destekler sürüyor

AA

Bandırma'ya gelen depremzedelere destekler sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde, ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçeye gelen vatandaşlara yardımlar devam ediyor.

Kent merkezinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen depremzede vatandaşlara, ihtiyaç duydukları sosyal yardım malzemeleri konusunda destekler veriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji Daire Başkanlığına bağlı koordinatörlük görevini yürüten Tuğba Sertkaya, gazetecilere, Bandırma'da 2 binin üzerinde vatandaşa destek verdiklerini söyledi.

Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Eda Özcan da Bandırma'dan 15 yardım tırı deprem bölgelerine gönderildiğini belirterek, "Burada deprem bölgesinden gelen ailelerimizin kıyafet, gıda, temizlik, çocukların oyuncak gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır." dedi.

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