Bandırma'da elektrikli skuter denetimlerine başlandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Bandırma ilçesinde, kurallara aykırı elektrikli skuter kullanan sürücülere ilişkin denetimler başlatıldı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kurallara aykırı elektrikli skuter kullanan sürücülere ilişkin denetimler gerçekleştiriliyor.

Elektrikli skuterları yaya yolunda sürenlere, iki kişi binenlere ve yük taşıyanlara 951 lira cezai işlem uygulanacak.

15 yaşından küçüklerin binmesinin yasak olduğu skuterları araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edenlere de 436 lira para cezası verilecek.

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