Bandırma'da hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bentbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde bir iş yerinden çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin M.C.A. (17), N.P. (16) ve H.İ.O'yu (16) düzenledikleri operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Hacıyusuf Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, V.E. (23), G.L. (36), R.K. (22) ve C.D'yi (37) gözaltına aldı.

Operasyonda, değeri 600 bin lira olan malzemelerin 400 bin liralık olanları bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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