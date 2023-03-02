Havran'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir-Edremit kara yolu Köylüce Mahallesi Kavşağı'nda İbrahim G. yönetimindeki 10 AGD 757 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Ö'nün kullandığı 10 AAY 769 plakalı SUV araç arkadan çarptı. Kaza yapan araçlara aynı yöne ilerleyen Celal T. idaresindeki 06 DV 1997 plakalı otomobil de çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Celal T, sağlık ekpilerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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