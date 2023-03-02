Edremit'te aranan 82 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerinin şubat ayında yaptığı çalışmalarda aranan 82 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan faaliyetlerde, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 82 kişi yakalanarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Ayrıca, operasyonlarda ele geçirilen 18 tabanca, 68 fişek, 5 av tüfeği, 19 cep telefonu, 320 gram metamfetamin, 316 gram kubar esrar, 173 sentetik hap, 6 gram kenevir tohumu, 29 uyuşturucu kullanma aparatı, 36 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 35 bin 540 liraya el konuldu.



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