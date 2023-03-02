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Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu'nun cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

AA

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu'nun cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

BALIKESİR (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat eden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun cenazesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Kanadoğlu'nun naaşı, Ayvalık'taki Merkez Saatli Camisi'ne getirilerek ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cami bahçesinde Kanadoğlu'nun eşi Bilge Kanadoğlu, kızı Prof. Dr. Füsun Ardıç ve damadı eski Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Kanadoğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Balıkesir Barosu Başkanı Nadir Karakaşlı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, bazı eski milletvekilleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Namazın ardından bir süre omuzlarda taşınan Kanadoğlu'nun cenazesi, ilçe mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi.

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