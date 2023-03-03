BASKİ Genel Müdürlüğü deprem bölgesi için kan bağışı kampanyası başlattı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), deprem bölgesi için kan bağışı kampanyası başlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Balıkesir'den bölgeye yardımlar sürüyor.

Türk Kızılay Balıkesir Temsilciliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, depremzedeler kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kurumun ek binasının bahçesinde gerçekleştirilen kampanyaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi çalışanları da katıldı.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile kan bağış merkezini ziyaret ederek, Türk Kızılay Balıkesir Koordinatöründen çalışmalar hakkında bilgi alıp ilk kan bağışını gerçekleştirdi.

Tüm BASKİ personelini kan bağış kampanyasına destek olmaya davet eden Günal, "Kanımızla, canımızla depremden etkilenen afet zedelerimizin yanındayız. Azalan kan stoklarının tamamlanması önemli bir konu, Türk Kızılay tarafından sürdürülen çalışmalara destek olmak amacıyla böyle bir kampanya düzenledik." dedi.

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