BAÇEM'de "Türkiye'de Apiterapi Uygulamaları ve Önemi Paneli" düzenlenecek

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) işbirliğiyle yürütülen "Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projeleri" kapsamında "Türkiye’de Apiterapi Uygulamaları ve Önemi" başlıklı panel yapılacak.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) 5 Mart Pazar günü düzenlenecek panelin moderatörlüğünü Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Proje Koordinatörü ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban üstlenecek. Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlhan Deveci ise sunumlar yapacak.

Panele, apiterapi alanında Türkiye'nin ve dünyanın önemli isimlerinden İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Apiterapi Derneği Başkanı ve Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, Almanya Apiterapi Başkanı Arno Bruder, Apiterapi Uzmanı İhsan Koçtaş ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu konuşmacı olarak katılacak.

Prof. Dr. İlban, yaptığı açıklamada, 206 hektar alanla Türkiye’nin en büyük bal ormanlarından biri olan proje için 5 bini Edremit Orman İşletme Müdürlüğünce, 7 bini ise BAÇEM vasıtasıyla toplamda 12 bin yöreye özgü ballı ve aromatik bitki dikileceğini belirterek, "Apiterapi son yıllarda ülkemizde yeni gelişmekte olan tıbbi bir uygulama. Apiterapi ile arı ürünlerinin alternatif tıpta kullanılması sağlanıyor. Bu sayede arı ürünlerinin çok daha verimli ve rantabl kullanımı gerçekleştirilerek." ifadesini kullandı.

Apiterapinin organik arı ürünleri yetiştirilmesinin ön koşulu ile arı yetiştiriciliği sektörünün kalite standartlarını yükselterek güvenilir gıda üretiminin de teminatı olduğunu vurgulayan İlban, apiterapinin insan sağlığının korunması ve tedavisinde çok önemli bir yer tuttuğunu aktardı.

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