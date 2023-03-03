Bandırma'da devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Serkan A. (40) idaresindeki 42 EG 130 plakalı tır, Bandırma-Bursa kara yolunun 600 Evler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

Kazada, tırın kasasındaki buğdaylar yere döküldü.



Hafif yaralanan sürücü Serkan A'ya olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.



Dökülen buğdaylar ise başka bir araca yüklenerek götürüldü.

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