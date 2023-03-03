Gönen Belediye Meclisi toplantısında deprem riskine yönelik tedbirler ele alındı

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BALIKESİR (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapı ruhsatı işlemleri geçici olarak durduruldu.

Gönen Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısında deprem riski ele alındı.

Toplantıda, nisan ayı meclis toplantısına kadar ilçedeki imar durumu ve yapı ruhsatı verme işlemlerinin durdurulması kararlaştırıldı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yaptığı açıklamada, imar komisyonuna uzman kişileri de ekleyerek ortak bir çalışma yapma kararı aldıklarını bildirdi.

İlçede, 1999 yılı öncesi yapılar için kentsel dönüşüme gidilmesi için özendirici tedbirler alınmasını kararlaştırdıklarını aktaran Palaz, şunları kaydetti:

"Gönen'de devam eden inşaatların denetimlerinin artırılmasını kararlaştırdık. İlçemizde bulunan mevcut binaların depremsellik yönünden kontrollerinin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için gerekli kurum ve firmalarla görüşmelerin yapılmasını kararlaştırdık. Haftada birkaç kez toplanacak imar komisyonundan çıkacak kararların nisan meclisinde değerlendirilmesine karar verdik. Amacımız, daha sağlıklı ve sağlam yapılardan oluşan, güvenli bir Gönen oluşturmak."

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