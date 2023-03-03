Bandırmaspor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, ikisi kiralık olmak üzere 3 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Adanaspor forması giyen Samuel Tetteh ve Emre Kaplan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Arda Hilmi Şengül'le de 2,5 yıllığına anlaşma sağlandığı duyuruldu.

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